Samp, 300 tifosi a Bogliasco

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Oltre 300 tifosi della Sampdoria questo pomeriggio a Bogliasco per stringersi intorno alla squadra dopo un avvio di stagione sconfortante: una carica di entusiasmo anche in vista della sfida di sabato col Napoli. Solo incitamento per Audero e compagni che hanno cantato anche con i tifosi per qualche secondo. Un lungo e forte abbraccio per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. E sono spuntati anche alcuni adesivi con la scritta inequivocabile: "Vialli for president" facendo riferimento alla trattativa per l'acquisto del club da parte dell'ex bomber blucerchiato.