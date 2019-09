Delegazione ligure incontra Papa Francesco in Vaticano

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - L'assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo ha accompagnato stamani in Vaticano la delegazione dei 'Campioni del cuore', la squadra ligure formata da consiglieri regionali, amministratori locali e sacerdoti impegnata sul fronte della beneficenza e della solidarietà. Papa Bergoglio ha incontrato privatamente la delegazione ligure e ha voluto conoscere i protagonisti della squadra calcistica che ieri sera si è cimentata in una partita con la Nazionale Vaticana. Tra loro anche il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni, che fa parte della squadra. "Dopo aver stretto la mano e essersi intrattenuto con ognuno di noi - ha detto Cavo - il Santo Padre ha voluto espressamente dare un consiglio generale: di avere amore per la bellezza dello sport e di non perdere l'amatorialità, perché lo sport quando perde questa caratteristica diventa sporco. Ci ha esortato a lasciare che sia un gioco libero. Un messaggio che diventa un impegno per tutti noi - ha detto Cavo -, ciascuno nel proprio ruolo, di sostegno allo sport e ai suoi valori di solidarietà. Un messaggio che è al tempo stesso il riconoscimento per l'attività della squadra dei 'Campioni del cuore' che quest'anno è scesa in campo per raccogliere beneficenza per le vittime di ponte Morandi e per i bisognosi. Il Santo Padre ci ha ringraziato per la nostra testimonianza: un grazie che deve andare soprattutto a tutti i giocatori che anche ieri sera sono scesi in campo a sfidare la nazionale del Vaticano consegnando fondi per la carità".

Parlando della tragedia di Ponte Morandi, ha detto ancora Cavo, "ho avuto modo di ringraziare il Santo Padre per le parole di speranza spese per Genova alla vigilia della commemorazione del 14 agosto. E' stato bello e emozionante sentire la sua stretta forte, la sua vicinanza alla nostra terra, insieme all'esortazione ad andare avanti". All'incontro con Bergoglio ha preso parte anche una delegazione dell'Assemblea legislativa ligure accompagnata dal presidente Alessandro Piana e composta dai consiglieri Andrea Costa, Giovanni Lunardon, Vittorio Mazza, Andrea Melis, Claudio Muzio, Gabriele Pisani. (ANSA).