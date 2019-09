Si inclina yacht nel bacino, 4 feriti

Incidente al bacino uno del porto di Genova dove uno yacht che si è ribaltato. Quattro persone sono rimaste ferite: tre sono state trasportate in codice verde al Galliera, mentre una è stata medicata sul posto. L'imbarcazione era in riparazione nel bacino sostenuta da pannelli. Quando stava per essere rimessa in acqua, nel corso delle operazioni di riempimento del bacino, uno dei pannelli avrebbe ceduto facendo inclinare lo yacht. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la capitaneria di porto.