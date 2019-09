Marinella Nervi, Bucci non esclude abbattimento

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - "Non escludo di demolire l'edificio se non ci saranno altre soluzioni". Lo ha detto questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa, parlando dello stato di degrado che ormai da anni interessa la Marinella, struttura ricettiva da tempo abbandonata sulla passeggiata a mare di Nervi. Nei giorni scorsi, a causa del maltempo, il cornicione della struttura è crollato e i detriti sono finiti sulla sottostante scogliera. L'edificio era già rimasto pesantemente danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre 2018. Lo scorso anno era stato presentato un progetto di rilancio da parte di un imprenditore privato per ristrutturare la palazzina e realizzare un albergo di lusso con spa e ristorante sul mare. Ma sia i danni per la mareggiata sia altri ostacoli tecnici hanno bloccato i lavori. A mettersi di traverso anche la burocrazia. "La situazione è difficile - ha affermato il sindaco - perché non è il Comune il proprietario della struttura bensì il Demanio.