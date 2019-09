Dopo 50 anni a Diano per il vigile Elio

Due turiste tedesche, Theresia e Christa sono tornate a Diano Marina (Imperia) cinquant'anni dopo per incontrare e ringraziare un agente della polizia municipale, che si era comportato in maniera molto premurosa e gentile durante il loro primo viaggio nel 1969. Lui è Elio Vitali, oggi in pensione. A maggio le due erano state ospiti de 'I fatti Vostri' sulla Rai, per cercare di ritrovare quel vigile tanto gentile. E ieri hanno mantenuto la promessa di tornare in città per lui. Le due amiche hanno partecipato a una cena in uno storico locale assieme al sindaco Giacomo Chiappori, al comandante della municipale di Diano Marina, Daniela Bozzano, al vice Franco Mistretta, a Elio e ad alcuni agenti che parlano tedesco. Il sindaco ha consegnato alle due amiche una pergamena 'Per aver avuto per 50 anni, Diano Marina nel cuore'. Bozzano ha consegnato una pergamena Elio, 'Per ringraziarlo di questa bella storia di amicizia e turismo'. In serata si è unito ai festeggiamenti anche il cantante Alberto Fortis.