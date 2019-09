Cinghiale 'beffa' guardie regionali

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 10 SET - Le guardie regionali tentano di catturare Carmelo, il cinghiale addomesticato che da mesi si aggira tra il greto del fiume Roya e il quartiere delle Gianchette a Ventimiglia, ma lui non si fa vedere e la tentata cattura finisce con un nulla di fatto. "Abbiamo e parlato con le guardie regionali venute per catturare Carmelo e la sua famiglia - spiega Lilian Tadini, attivista del gruppo 'Iene Vegane' -.

Hanno posizionato la gabbia e messo cibo per attirarlo ma lui non si è fatto vedere". Gli operatori della Regione hanno sistemato delle gabbie per prendere i cinghiali e trasferirli, a quanto si apprende, in un'azienda venatoria. "Quando hanno messo le trappole - prosegue Tadini - siamo andate nel panico perché sappiamo cosa può succedere quando li prendono. Temiamo di sapere a quale fine andranno incontro. Per questo chiediamo che vengano affidati a una struttura autorizzata della provincia di Milano i cui proprietari sono disposti a prendersi cura di Carmelo e famiglia".