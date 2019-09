Abusi su bimbi 9 anni, arrestato 24enne

Gli inquirenti di Genova stanno analizzando il materiale trovato sul computer e lo smartphone di un insegnante di pattinaggio artistico e breakdance, 24enne, arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minori. E' quanto si apprende dopo la notizia dell'arresto dell'uomo data dal Secolo XIX. Da quanto emerso avrebbe abusato di due bambini di 9 anni tra il 2015 e il 2016 in un caso, e tra il 2017 e il 2018 nell'altro. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri sono partite su denuncia di una mamma. L'uomo della Valbisagno, studente, era stato bloccato a luglio all'aeroporto di Malpensa al rientro da una vacanza in Florida, e si trova ora agli arresti domiciliari. Il pm Giuseppe Longo gli ha contestato l'aggravante della minore età delle vittime. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se ci sono altri casi oltre ai bimbi, un allievo dell'insegnante e il figlio di un'amica di famiglia. Per ora nel telefonino dell'uomo sono stati tra trovati messaggi ai ragazzini con espressioni di affetto.