A Spezia ticket per i bus ai parcometri

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 SET - Il biglietto del bus potrà esser acquistato quasi in ogni angolo della città, grazie a 24 parcometri per il pagamento della sosta che adesso saranno abilitati anche all'erogazione dei ticket per i bus. "Una novità che migliora il servizio a residenti e turisti, che potranno acquistare i biglietti anche la domenica. In attesa di arrivare alla bigliettazione elettronica" ha spiegato il presidente di Atc Esercizio Gianfranco Bianchi in conferenza stampa. "La copertura del territorio, contrastando l'evasione, rende più appetibile il servizio che diventerà - ha ricordato l'amministratore delegato Francesco Masinelli - sempre più ecologico con il potenziamento dei filobus e con i nuovi mezzi".

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha sottolineato che "un servizio più semplice e fruibile è doveroso per la vocazione turistica della città". Tra le novità nuove App per pagare la sosta, pass auto con Qr code e una App per acquistare biglietti del bus, presto estesa a tutta la Liguria.