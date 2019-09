Aeroporto Genova, 60 giorni per progetto

Sarà lo studio di architettura milanese One Works a realizzare entro 60 giorni il progetto definitivo per l'ampliamento dell'aeroporto di Genova. Lo annunciano il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, l'assessore del Comune di Genova Matteo Campora, il responsabile per l'attuazione del Programma straordinario di investimenti urgenti Marco Rettinghieri, il direttore centrale di vigilanza tecnica dell'Enac Roberto Vergari, il presidente e d.g dello scalo, Paolo Odone e Piero Righi, e il co-fondatore di One Works Giulio De Carli, stamani a Palazzo San Giorgio in una conferenza stampa.

I lavori propedeutici sulla rete dei sottoservizi inizieranno entro fine anno, 36 mesi la durata complessiva del cantiere per dare a Genova "un nuovo aeroporto", come lo definisce Righi. Un investimento da 16 milioni di euro per rinnovare il terminal passeggeri con 5.500 metri quadri di nuovi spazi, ristrutturare il terminal esistente e ammodernare l'impianto bagagli.