Toti, su autonomia pronti a referendum

Per quanto riguarda la Liguria l'autonomia "è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale in tutte le sue parti politiche. Siccome il percorso era avviato e nessuno all'interno della Regione si è opposto, noi andremo avanti così. Poi se dovesse servire un referendum, saremmo pronti anche a farlo, ma se si possono risparmiare i soldi dei cittadini è meglio". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Secondo il governatore della Liguria Giovanni Toti non c'è più molto margine per l'autonomia differenziata con il nuovo governo giallorosso: "Spero molto, temo poco", ha detto. Nella "compagine di governo c'è il M5S che già nel precedente governo aveva rallentato e manifestato molte perplessità rispetto al processo di autonomia, che invece secondo noi è necessario - ha aggiunto Toti -. Io mi auguro che questo governo sappia riprenderle in mano".