Jankto, venire a Genova non un errore

"Venire alla Samp non è stato un errore. Sono in una buona squadra, fatta di persone fantastiche, una città meravigliosa. Sono molto felice a Genova e sto bene qui", così il centrocampista della Repubblica Ceca Jakub Jankto al sito Lidovky.cz. L'anno scorso non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Sampdoria con Marco Giampaolo ma quest'anno ha avuto già diverse chance dal neo tecnico Eusebio Di Francesco: "Ho tanta ambizione ma devo lavorare sodo. Euro 2020 è il mio obiettivo. Desideravo partecipare ai precedenti Mondiali ma non è andata come speravo. Proveremo in qualsiasi modo a qualificarci per la prossima competizione continentale", ha detto il giocatore pagato 15 milioni dall'Udinese.