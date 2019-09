Anticipata chiusura allerta al centro

E' confermata la chiusura dell'allerta gialla per temporali oggi alle ore 14 per le zone a Levante della Liguria. Viene anticipata alle 13 la chiusura dell'allerta per la zona centrale e si è già chiusa alle 9 l'allerta nel savonese. Lo comunica l'Arpal.

Tra la serata di ieri, sabato, e la notte rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale, il Tigullio e l'entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate si segnalano gli 81.6 millimetri registrati dalla stazione di Sestri Levante Sara con cumulata oraria di oltre 29 millimetri (18 millimetri in 15 minuti), i 55.6 di Statale di Né, i 54.4 di Bargone e i 31 di Camogli. In mattinata le precipitazioni hanno coinvolto la parte più orientale della provincia di Genova e lo spezzino. Venti settentrionali anche forti con raffiche. Sull'estremo Ponente e la fascia costiera prevalgono, al momento, le schiarite. Nelle prossime ore permarrà instabilità con locali rovesci o temporali e un miglioramento più netto dalla serata.