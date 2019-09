Torna allerta giallo su centro-levante

(ANSA) - GENOVA, 7 SET - La Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di settembre. Tra il pomeriggio di e la serata di oggi torneranno piogge, rovesci, temporali e anche vento forte in tutta la regione con un minor interessamento dell'estremo Ponente. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l'allerta meteo gialla per temporali, allerta emanata da Arpal. L'allerta scatterà alle 22 di oggi sul centro levante fino alle 14 di domani. Nel savonese scatterà alla stessa ora ma cesserà alle 9 di dalle 9 di domani. Nessun allerta per l'Imperiese.