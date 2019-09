Eto'o annuncia il ritiro dal calcio

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Samuel Eto'o si ritira dal calcio.

Almeno da quello giocato. Il 38enne estroso campione camerunense, con un post sui social ha annunciato: "E' la fine, verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore e adrenalina" un testo metà in francese e metà in inglese ("The end...vers un nouveau défi") che lascia appunto intendere l'intenzione di fermarsi. Memorabile il suo passaggio nell'Inter di Mourinho, che nel 2010 conquistò il triplete. Un altro triplete l'aveva conquistato con il Barcellona nel 2009. In nerazzurro Eto'o ha giocato 102 partite segnando 53 reti, conquistando una Champions, uno scudetto, due volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un Mondiale per club. Eto'o ha anche conquistato l'oro olimpico con la sua nazionale a Sydney 2000, e due volte la Coppa D'Africa. Eto'o è ancora il capocannoniere della nazionale camerunenze con 56 gol. In carriera ha giocato anche nel Real Madrid, Barcellona, Chelsea. In Italia ha vestito per un anno anche la maglia della Sampdoria.