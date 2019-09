16 mila fulmini e vento burrasca a Genova

(ANSA) - GENOVA, 6 SET - Vento forte di burrasca e una tempesta di fulmini si sono abbattuti la notte scorsa su Genova e sul ponente genovese, interessati dall'allerta giallo. Secondo Arpal poco dopo la mezzanotte le raffiche di vento hanno raggiunto in alcune zone i 120 km all'ora. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti. Scarsa la pioggia in città anche se sull'estremo levante genovese ha grandinato. Su altre zone del Levante ligure invece sono state raggiunte cumulate importanti come a Luni, a Marinella di Sarzana e a sarzana e alla Spezia dove continua a piovere.