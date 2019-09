Carige, chiede deleghe di voto per l'assemblea

Banca Carige ha deciso di avviare una sollecitazione di deleghe di voto per la prossima assemblea degli azionisti del 20 settembre. Lo annuncia in una nota.

Carige spiega di avvalersi di Proxitalia - Gruppo Georgeson, società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee, quale soggetto delegato per la sollecitazione e per la manifestazione di voto nell'assemblea straordinaria.