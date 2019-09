Ritrovato a Genova 35enne scomparso a Barcellona

Un 35enne spagnolo con seri problemi psichici, scomparso due giorni fa a Barcellona, è stato ritrovato in una zona boscosa di Genova, la Salita al Forte della Crocetta. E' in buono stato di salute, seppur confuso, ed è già stato affidato alla madre per il rientro in patria e la necessaria assistenza psichiatrica. La scomparsa era stata denunciata proprio dalla madre. Ha vagato da solo per diversi stati europei, raggiungendo almeno l'Inghilterra prima dell'Italia. Si nascondeva convinto di essere oggetto di persecuzione. In varie riprese aveva però tentato di contattare la madre, segnalandole il 4 settembre di essere a Genova e aver bisogno di aiuto. Sono state così avviate ricerche nelle aree del Belvedere e di Forte Tenaglia, dov'era stato avvistato vagare nei boschi da alcuni cittadini. Le ricerche dei Vigili del Fuoco di Genova insieme con Carabinieri Forestali di Genova Prato, i Carabinieri della Compagnia di Sampierdarena, il Soccorso Alpino di Genova e la mamma stessa sono terminate alle ore 18.30.