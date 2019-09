Salone nautica 2020 al Porto Antico

(ANSA) - GENOVA, 5 SET - L'edizione 2020 del Salone nautico internazionale di Genova per la prima volta si allargherà dalla Fiera agli spazi in acqua del Porto Antico. Lo annuncia il presidente di Ucina Saverio Cecchi oggi pomeriggio a Palazzo Tursi al termine di un confronto con il sindaco Marco Bucci in occasione della presentazione del 59/mo Salone in programma dal 19 al 24 settembre negli spazi della Fiera.

"Ho ripetuto al sindaco un vecchio detto contadino toscano: 'perché l'amicizia si mantenga un panierino vada, un panierino venga'. Lui fino adesso ha avuto un braccio più lungo per chiedere e uno più corto per dare, ma troveremo la quadra - ha detto Cecchi -. Il 'panierino' che manca è la firma del protocollo d'intesa pluriennale per la concessione della darsena nautica degli spazi della fiera, siamo ancora in fase di trattativa". A oggi la concessione è annuale e ciò provoca difficoltà organizzative ad Ucina per una pianificazione di medio-lungo periodo.