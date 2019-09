Ruba e scappa, inseguito e fermato

(ANSA) - GENOVA, 5 SET - Un uomo di 48 anni di Prato è stato sottoposto a fermo per tentata rapina, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento in auto per le vie di Sampierdarena. E' successo ieri sera. La polizia è stata chiamata da un uomo che, rientrando a casa, ha sentito la moglie che gli urlava di fermare una persona che stava scappando giù per le scale dopo aver forzato la porta di un appartamento. L'uomo ha tentato di bloccarlo ma è stato colpito. Ciononostante l'uomo, pur non riuscendo a fermarlo, gli ha strappato di dosso lo zaino. Le volanti sono subito intervenute e, grazie alle descrizioni, lo hanno trovato poco dopo mentre tentava di scappare in auto. Ne è nato un inseguimento per le vie di Sampierdarena: il fuggitivo ha compiuto alcuni zigzag a folle velocità, anche contromano e ha speronato un'auto ferma al semaforo che gli ostruiva il passaggio, procurando lesioni ai passeggeri. Abbandonata l'auto, l'inseguimento è proseguito a piedi e si è concluso con il fermo dell'uomo.