Baia delle Favole, interventi da ottobre

Partiranno a ottobre i lavori per ripristinare le condizioni ottimali dei pennelli in scogliera che proteggono la Baia delle Favole e la viabilità pubblica in zona Sant'Anna, parzialmente danneggiati durante la mareggiata di fine ottobre 2018. Lo annuncia il comune di Sestri Levante che prosegue gli interventi a tutela degli arenili dissestati dalle mareggiate, dopo l'intervento sul litorale di Renà e quello sulla diga della Baia del Silenzio. Per il ripristino delle porzioni danneggiate dalla mareggiata è prevista la posa di circa 600 tonnellate di massi naturali di cava, oltre alla ricollocazione di eventuali elementi disarticolati o franati al piede dei pennelli. I lavori saranno eseguiti da mare con un apposito natante usando massi simili per struttura e colorazione a quelli del comparto geografico-geologico di Sestri Levante, come i calcari, le arenarie e le marne calcaree.