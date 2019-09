Maxi video Primocanale su tetto Grattacielo

(ANSA) - GENOVA, 4 SET - Verrà inaugurato questa sera in diretta tv alle 21 il nuovo maxi schermo di Primocanale, collocato in vetta al Grattacielo Piacentini, sopra Terrazza Colombo. "Colori e movimenti attirano l'attenzione - si legge nella nota della redazione -, ma a rendere unico il nuovo 'maxi' sono le informazioni. Un palinsesto quotidiano, curato come fosse un canale tv in italiano e in inglese alternate a informazioni di pubblico servizio". Tre le edizioni giornaliere del Maxi Tg che saranno visibili sul maxischermo.