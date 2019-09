In Fiera maxiconcorso Comune Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 SET - La maggior parte delle undici mila domande è arrivata dalla Liguria ma ci sono anche 2 mila persone che hanno fatto domanda da Centro e Sud Italia per i 91 posti da istruttore servizi amministrativi che il Comune di Genova ha messo a bando. Questa mattina, quindi, la Fiera di Genova ha accolto migliaia di persone (circa il 40% di quelli che hanno fatto domanda) che hanno partecipato al test, con uno sforzo organizzativo senza precedenti. "Ci abbiamo lavorato tutta l'estate e oggi sono operativi oltre 200 dipendenti comunali - spiega l'assessore al personale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi - mentre polizia locale e Amt hanno rafforzato il servizio per permettere ai candidati di raggiungere senza problemi la Fiera di Genova". Per il Comune, si tratta di una boccata di ossigeno, visto che "chi sarà selezionato entrerà a far parte dell'organico comunale con il livello C e sarà formato in modo da poter essere utilizzato in maniera trasversale in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione".