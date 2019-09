Genova,Vespe storiche fuori da ordinanza

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - "I mezzi storici anche a due ruote iscritti nei registri nazionali saranno esentati" dall'ordinanza con cui il Comune di Genova da questa settimana vieterà l'ingresso al centro città ai mezzi da euro 2 in giù, provvedimento anti-smog ribattezzato 'anti-Vespa'. Lo ha chiarito il sindaco Marco Bucci a margine di un evento pubblico.

L'esenzione riguarderà "anche le due ruote, certo, se si registrano si metteranno a posto, se hanno le caratteristiche per essere registrate negli elenchi storici", afferma Bucci.

"Non vogliamo far buttare via nessuna Vespa, questo tam tam in negativo che si è fatto attorno a uno dei passi avanti che vuole fare Genova per essere una città più moderna al pari delle città europee, proprio non va bene - sottolinea il sindaco -, nessuno deve buttar via nulla, noi stiamo facendo invece una cosa importante per la città mettendo alcune limitazioni ai mezzi inquinanti, per cui stiamo andando verso il futuro delle città moderne".