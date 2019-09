Bertolucci, da Franceschini attenzione territorio

(ANSA) - GENOVA, 4 SET - "Non posso che augurargli buon lavoro. Sono certa che la grande attenzione al territorio e alla collaborazione tra enti culturali che il ministro ha già dimostrato in passato possa essere la via per lo sviluppo e la crescita di questo paese". Lo ha detto il direttore di palazzo Ducale di Genova e ex direttore del Polo museale della Liguria Serena Bertolucci commentando la delega per i Beni culturali a Dario Franceschini.