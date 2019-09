Toti, voucher Regione su alta formazione

La Regione Liguria offrirà ai laureati dei voucher individuali per la partecipazione a corsi di alta formazione e master universitari. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani sulla sua pagina Facebook. "Il master dell'università te lo paga Regione Liguria, noi crediamo nei giovani, nella loro formazione, nel lavoro - commenta -. Per questo dopo aver offerto ai nostri studenti alloggi per due euro al giorno, offriamo ai nostri laureati dei voucher per partecipare a corsi di alta formazione e master. Un altro provvedimento concreto come quello dei voucher per l'asilo nido offerti alle mamme. Dalla parte del futuro".