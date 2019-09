Rapina ufficio postale, 40 mila euro bottino

(ANSA) - GENOVA, 3 SET - Rapina stamani in un ufficio postale di sant'Olcese che ha portato un bottino di circa 40 mila euro.

Secondo quanto appreso un uomo, entrato probabilmente da una grata collocata in uno stanzino sul retro, è arrivato alle spalle dei cassieri e dopo aver minacciato con un coltello una dipendente è sparito con 40 mila euro in contanti. Sul posto i carabinieri e la Polizia locale.