Oktoberfest a Genova al via 5 settembre

(ANSA) - GENOVA, 2 SET - Da giovedì 5 a domenica 22 settembre torna a Genova l'Oktoberfest, la manifestazione organizzata dalla birreria Hofbräuhaus in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom, secondo i quali è l'unica manifestazione riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini: l' 'originale' Oktoberfest di Monaco si celebrerà tra il 21 settembre e il 6 ottobre. A Genova "l'evento ogni anno si dimostra una concreta calamita turistica, capace di registrare un quarto di presenze da fuori Liguria - afferma Alessio Balbi di Hb -. Inoltre ogni edizione chiude con un bilancio finale di oltre 100 mila presenze. Oktoberfest è molto radicato a Genova, ma è anche capace di conquistare altre città come Torino e Milano, a dimostrazione della forza del format". Quella di quest'anno, con il tendone ancora una volta in Piazza della Vittoria, sarà l'undicesima edizione. Tra le novità, una rassegna con comici e artisti - OktoberFlash - e a una gara di cocktail a tema birra tra i locali dei Civ Genovino e San Lorenzo.