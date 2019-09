Cecchinato e Ramos teste serie Aon Open

(ANSA) - GENOVA, 1 SET - Albert Ramos e Marco Cecchinato saranno le teste di serie numero 2 e 3 dell'Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina che annovera 8 top 100 nelle prime otto teste di serie del torneo. Il torneo prend eil via domani a Genova. Saranno ai nastri di partenza anche Marco Cecchinato e Albert Ramos in arrivo dagli Stati Uniti dove hanno partecipato agli Us Open. Il torneo si gioca sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso e ha un total financial commitment di 185 mila dollari. Sonego, Ramos e Cecchinato sono le prime teste di serie del torneo. Sonego è il numero 49 del mondo, Ramos è il 51 mentre Cecchinato il numero 66 del classifica Arp. La quarta testa di serie è il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 71 del mondo e vincitore in carriera di 7 titoli vinti nei tornei Arp World Tour 250 e di un titolo in un torneo Atp World Tour 500.