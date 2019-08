Imbratta auto e moto, 19enne denunciato

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Uno studente 19enne, moldavo, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Recco, per aver imbrattato e danneggiato con una bomboletta di vernice spray giallo fluorescente, diverse auto e moto parcheggiate, serrande di garage, muri, nonché un'imbarcazione di salvataggio, sedie sdraio e pedalò di uno stabilimento balneare. I danni, ancora in corso di quantificazione e non coperti da assicurazione, sono stati fatti nella notte di mercoledì, tra il 28 e il 29 agosto.