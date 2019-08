Vvf salvano anziano e lo trasportano su trenino cremagliera

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - I vigili del fuoco della Spezia hanno salvato un anziano che era stato colto da malore nel comune di Riomaggiore, alle Cinque Terre. Data l'impervietà della zona il personale medico ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco che, grazie alle sessioni di addestramento all'uso dei trenini a cremagliera per il trasporto di infortunati programmato in collaborazione con il Parco delle 5 Terre, hanno stabilizzato l'uomo su una speciale barella da sentiero che è stata poi assicurata usando tecniche di derivazione alpinistica al trenino normalmente utilizzato in agricoltura. L'anziano è stato così celermente trasportato fin sulla Strada Litoranea dove l'ambulanza era in attesa per trasferirlo al nosocomio spezzino. L'intervento è durato circa due ore, in collaborazione con il personale della Croce Rossa Italiana.