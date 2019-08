Piaggio Aero: piano depositato al Mise

Il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro comunica in una nota che il programma per il rilancio della società aerospaziale di Villanova d'Albenga (Savona) in amministrazione straordinaria è stato depositato presso il ministero dello Sviluppo Economico prima del termine di scadenza, previsto per oggi. A giugno Nicastro, si ricorda, aveva ottenuto l'autorizzazione a portare la data ultima per il deposito al 30 agosto. L'esecuzione del programma deve essere autorizzata dal ministero dello Sviluppo economico. Con il piano industriale di Piaggio Aero, il programma di rilancio previsto dalla cosiddetta legge Marzano, è stato depositato anche quello di Piaggio Aviation, anch'essa in amministrazione straordinaria.