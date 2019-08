Migliora 13enne spezzino al Gaslini

Migliorano le condizioni del ragazzo 13enne trasportato ieri pomeriggio in codice rosso al Gaslini di Genova dall'elicottero Drago, dopo esser stato coinvolto in un grave incidente agricolo a Pignone (La Spezia), riportando un importante trauma cranio-facciale. Il ragazzo non è in pericolo di vita, si apprende, e già ieri è stato escluso fosse necessario operarlo. Ha però riportato una frattura della base cranica, che dovrà venir monitorata per un po' di tempo, come pure saranno necessari anche ulteriori accertamenti. Questa mattina è comunque stato trasferito dalla rianimazione alla neurochirurgia.