Giovane centauro muore dopo incidente

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - E' morto il ragazzo ferito ieri in un incidente stradale avvenuto in lungomare Canepa. Il ragazzo, che aveva 18 anni, stava guidando la sua moto quando per cause in via di accertamento ne ha perso il controllo. Il ragazzo è stato sbalzato dalla selle e è andato a impattare contro il guard rail. Il ragazzo, trasferito immediatamente all'ospedale Galliera con molteplici ferite di cui una grave alla testa, è morto durante la notte.