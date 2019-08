Pochi fedeli ai funerali, appello social

Ci sono troppo pochi fedeli ai funerali e il parroco di Castelvecchio di Imperia, l'inglese Paul Kerner, 53 anni, lancia un appello sui social: "Chiedo se c'è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane. Sarebbe bello. Grazie", ha scritto in un post su Facebook. "Purtroppo abbiamo avuto un funerale questa mattina e poi un altro questo pomeriggio alle 15 e poi un altro domani alle 16. Purtroppo qui a Castelvecchio non vengono molti parrocchiani per salutare i defunti e famiglie", aveva premesso don Paul. In altre piccole realtà imperiesi, come Bestagno, Costa d'Oneglia e Montegrazie c'è più partecipazione, secondo il sacerdote. "Esiste una forte comunità e più attenzione verso le persone che soffrono. In città è diverso".

Un tempo c'erano le prefiche. Secolo e Stampa ricordano oggi che a Imperia si occupava di portare 'piangitrici' alle esequie dei detenuti don Abbo detto il Santo, il cappellano del carcere morto sotto i bombardamenti. Oggigiorno più semplice Facebook.