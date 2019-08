Migliora donna spinta da scale da vicino

Migliorano seppure in modo lieve le condizioni della donna spinta dalle scale da un vicino di casa a Ventimiglia. Intanto, è attesa per domani mattina in carcere a Imperia davanti al gip Paolo Luppi l'udienza di convalida dell'arresto di Gianluca Raviola, 43 anni, l'uomo accusato di avere spinto la donna, Giuseppa (Pina) Marchetta, 80 anni, ricoverata in Rianimazione all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un politrauma.

L'aggressore avrebbe agito in stato di ubriachezza ma al momento non si conoscono le ragioni del raptus. Dalle testimonianze sarebbe emerso che la donna è scesa in strada a prendere un pò di fresco in compagnia delle due sorelle. Verso le 23.30, è rientrata ed ha incontrato Raviola sulle scale. Con lui pare che ci fossero dei contrasti, probabilmente dovuti a motivi di vicinato. E' stato allora, che al culmine di un litigio, l'uomo avrebbe spinto l'anziana giù per le scale.