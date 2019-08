A Spezia copia 'caracca' di Magellano

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Rimarrà sino all'8 settembre nel porto della Spezia la Nao Victoria, imbarcazione replica della caracca che Ferdinando Magellano utilizzò per compiere per la prima volta un'impresa mai riuscita prima: la circumnavigazione del pianeta. Si tratta della riproduzione fedele della caracca curata dalla Nao Victoria, ente no profit spagnolo che ricostruisce storiche imbarcazioni. Lunga 26 metri e con tre alberi, completamente in legno come le barche dell'epoca, è salpata da Siviglia ed è in navigazione nel Mediterraneo in occasione dei 500 anni dall'impresa di Magellano. Sarà visitabile con i suoi 5 ponti sino all'8 settembre alla Spezia, dove è arrivata stamani.