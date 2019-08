Possibili forti temporali e allagamenti

L'Arpal segnala in tutta la regione condizioni di instabilità con rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio e la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. La probabilità che si verifichino temporali forti è bassa, emerge nel bollettino di vigilanza, ma sono possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali o rii. Sono anche possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini o piccoli smottamenti. Nelle zone non interessate dalle precipitazioni ci saranno locali condizioni di disagio. Domani permangono parziali condizioni di instabilità che potrebbero dare luogo a locali rovesci o temporali al più moderati in particolare nelle zone interne a partire dalle ore centrali.