La Spezia, tredici nuovi bus ecologici

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 AGO - Tredici nuovi bus per La Spezia, ma saranno 50 entro la prossima estate. I primi nuovi mezzi sono stati presentati stamani dalla partecipata Atc e dal Comune della Spezia. Saranno in funzione dai primi giorni di settembre sulle linee per Lerici e Porto Venere, a favore di turisti e residenti: si tratta di linee su cui anche recentemente ci sono state polemiche per la vetustà dei mezzi in uso, anche a causa di principi di incendio. "I nuovi mezzi sono euro 6, ma già i prossimi saranno alimentati a gas" hanno annunciato l'amministratore delegato di Atc Francesco Masinelli e il presidente Gianfranco Bianchi, spiegando che i 50 nuovi bus manderanno in pensione 60 mezzi più vecchi. I nuovi bus, moderni, sono dotati di telecamere, pianale manuale per l'accesso ai disabili e monitor con le informazioni.