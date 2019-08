Genoa, prosegue contestazione ma tifosi domenica torneranno nella Nord

La contestazione ad Enrico Preziosi proseguirà ma i tifosi torneranno in Gradinata Nord a sostenere la squadra pur senza striscioni e bandiere dei gruppi organizzati. E' quanto emerso ieri sera in un'assemblea pubblica presso la sala chiamata del porto di Genova dai gruppi della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano.

Oltre duecento tifosi hanno preso parte all'assemblea indetta a pochi giorni dall'esordio casalingo contro la Fiorentina. In sala campeggiavano molti striscioni dal contenuto chiaro, come "Preziosi vattene". I tifosi hanno annunciato che domenica raggiungeranno lo stadio con un corteo che partirà da Piazza Alimonda alle ore 17.30 "per raggiungere lo stadio tutti assieme". Verrà poi organizzata una festa per il compleanno numero 126 del Club in Piazza De Ferrari la sera del 6 settembre. Lo stesso giorno è prevista un'amichevole a Chiavari tra Entella e Genoa e i tifosi chiederanno di anticipare la gara, prevista per le 20.30, in modo da poter festeggiare a Genova lo scoccare della mezzanotte.