Droga: Cc arrestano 2 uomini per spaccio

Due arrestati e un denunciato per spaccio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Genova nel corso dei controlli effettuati a partire da ieri sera per il contrasto del traffico di stupefacenti. E' finito a Marassi un 28enne pregiudicato algerino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, colto in flagrante dai carabinieri della stazione di Genova Maddalena durante la cessione di circa 2 grammi di hashish e trovato poi in possesso di altri 22 grammi della sostanza, suddivisi in dosi. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Arenzano hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un operaio 24enne pregiudicato di Genova, trovato con 15 grammi di marijuana, pronta in dosi. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sestri Levante, infine, hanno posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, fissato oggi, un operaio 21enne di Lavagna, in possesso di 31 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione.