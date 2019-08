Spaccia crack, arrestato ventenne

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno arrestato un giovane pusher senegalese perché trovato in possesso di circa 8 grammi di crack, suddivisi in otto dosi. La perquisizione domiciliare ha portato a trovare oltre mille euro provento di spaccio e circa 0,4 grammi della stessa sostanza. Il ragazzo, che ha 22 anni è incensurato e è regolare sul territorio nazionale, è stato processato stamani per direttissima.