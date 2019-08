'Vialli capo delegazione? Lo aspettiamo'

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - ''L'idea di Gianluca Vialli come capo delegazione degli azzurri non è tramontata''. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lascia le porte aperte a Vialli impegnato in questi giorni nella trattativa per l'acquisizione della Sampdoria. ''Gianluca - ricorda Gravina ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - ha questo sogno di tornare alla squadra che ha sempre amato, la Samp. Restiamo in attesa, abbiamo spazio perche' ci sia ancora possibilità di accettazione. Aspettiamo che definisca questa pratica in atto sulla Samp e cercheremo di capire se si può ricostituire la coppia con Mancini o se ci sarà una alternativa a Vialli''.