Sorride il Genoa, la Roma meno 3-3

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Sorride il Genoa, un po' meno la Roma. La sfida dell'Olimpico tra giallorossi e rossoblu finisce 3-3. Una partita dalle mille emozioni con i liguri capaci di rispondere per tre volte al vantaggio della formazione di Fonseca con il tecnico portoghese che si aspettava certamente un inizio differente. Tre volte avanti, la Roma si è fatta puntualmente raggiungere dal Genoa, complici altrettante disattenzioni difensive. Non bastano le reti di Under, Dzeko e Kolarov a domare i liguri, capaci di rimboccarsi le maniche e agguantare il pari con Pinamonti (16' pt), Criscito (30' pt su rigore) e Kouamé (25' st).