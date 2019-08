Non si ferma all'alt, inseguito e blocca

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Inseguimento domenica sera a Santa Margherita Ligure da parte della Polizia locale che ha intercettato e bloccato un pregiudicato di 23 anni che, senza patente né assicurazione, non si è fermato all'alt in piazza Vittorio Veneto. Il ragazzo vista la Polizia locale ha accelerato in direzione di Portofino. L'inseguimento è finito in via Favale dove il conducente è stato costretto a fermarsi. La Polizia locale ha contestato al ragazzo sanzioni per oltre 5.868 euro. L'auto è stata sequestrata. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Procura della Repubblica di Genova. Questo è il centotrentesimo sequestro di veicolo per assicurazione mancante o guida in stato di ebbrezza effettuato dall'inizio dell'anno da parte della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.