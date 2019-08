Cadavere ai Laghetti, disposta autopsia

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - E' stata disposta e si terrà domani l'autopsia sul corpo ritrovato ai laghetti di Nervi sabato scorso. In attesa delle risultanze dell'esame - durante il quale l'anatomopatologo dovrebbe riuscire a recuperare le impronte digitali -, la polizia prosegue le indagini per l'identificazione anche se finora non ci sono indicazioni utili.

Nemmeno le testimonianze degli abitanti della zona hanno portato elementi utili e non sono state effettuate denunce di scomparsa.

La polizia prosegue anche con l''analisi delle auto e delle moto parcheggiate nella zona e con il controllo degli impianti di videosorveglianza.