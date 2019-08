A Festival Nervi premio Festivalmare

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Il Festival internazionale ai parchi di Nervi ha vinto il premio Festivalmare 2019 per la categoria Manifestazioni, come migliore evento della Provincia di Genova. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Sanremo domenica 1 settembre 2019 alle 21 in piazza San Siro. Il premio verrà ritirato dall'assessore al marketing territoriale e alle politiche culturali Barbara Grosso. "Il 'Festival internazionale ai parchi di Nervi' è stato la punta di diamante dell'estate genovese di quest'anno. Ringrazio gli organizzatori di Festivalmare 2019 per l'importante riconoscimento - ha detto Grosso -. E' stata una grande occasione per promuovere e far conoscere la bellezza delle ville storiche di Nervi, tre gioielli immersi nel verde di una Genova attrattiva e raggiungibile, in grado di organizzare spettacoli di alto livello in uno scenario unico e incantevole".