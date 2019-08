Incendio a Spezia, salvato un disabile

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti nella zona della Migliorina alla Spezia per un incendio che ha coinvolto il terrazzo di un appartamento sito al secondo piano di una palazzina. L'incendio è stato rapidamente domato ma i fumi che si sono sprigionati hanno reso necessario sfollare gli abitanti del fabbricato. In particolare è stato necessario utilizzare l'autoscala, inviata sul posto come da procedura operativa, per allontanare dall'appartamento un inquilino disabile. Dopo poco i Vigili del Fuoco sono stati dirottati su di un altro intervento, sempre alla Migliarina, dove da un tetto si era in parte staccata una grondaia. Per rimuoverla e mettere in sicurezza il fabbricato,i Vvf sono dovuti ricorrere a tecniche di derivazione alpinistica.