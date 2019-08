Durata tutta notte operazione cisterna

Sono durate tutta la notte le delicate operazioni di travaso, bonifica e ribaltamento sulle ruote di una autocisterna che trasportava acido solfidrico che ieri pomeriggio si è ribaltata a Genova sulla elicoidale nei pressi dell'uscita autostradale di Genova Ovest. Ad effettuare il travaso con le necessarie misure di sicurezza è intervenuto in nucleo specialistico Nbcr dei Vigili del Fuoco di Milano che, grazie a speciali pompe adatte ad acidi e liquidi infiammabili, ha trasferito parte del prodotto in un altro autoarticolato, allo scopo di alleggerirla e poter lavorare nei limiti di portata della gru dei pompieri. Ha subito disagi ieri sera il traffico nell'area che è intenso, soprattutto in estate, per il transito delle auto dei passeggeri in arrivo e in partenze con traghetti e crociere.