Senza soldi fanno pieno e fuga in A10

(ANSA) - BORDIGHERA (IMPERIA), 23 GEN - E' finita in caserma la vacanza di una coppia di fidanzati spagnoli che, rimasti senza soldi hanno fatto il pieno al furgone e sono scappati in A10.

Inseguiti in moto dal proprietario della pompa di benzina, hanno dovuto fare i conti con la coda così hanno fatto inversione a U e sono usciti dal casello dove però ad aspettarli c'erano i carabinieri. Tutto è successo a Bordighera Nord, sull'A10, in provincia di Imperia: i due sono scappati inseguiti in moto ma non hanno previsto di trovarsi in una coda: così hanno fatto inversione a U e dopo essersi fatti un pezzo contromano sono usciti finendo in mano ai carabinieri. Il tutto è accaduto verso la tarda mattinata. Così, per non pagare quei sessanta euro di gasolio ora i due dovranno rispondere davanti a un giudice dell'accusa di furto oltre a dover pagare una multa che va dai duemila agli ottomila euro per la guida contromano in autostrada.