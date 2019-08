Salvato gatto intrappolato in un tubo

Disavventura a lieto fine e tanto spavento per un gatto di Spezia, rimasto qualche ora intrappolato in un tubo di scolo delle acque piovane, in via Carpanedo, in zona Limone. Lo ha soccorso una squadra di vigili del fuoco del comando cittadino, allertati da una signora residente in zona, che aveva sentito un miagolio provenire dal tubo di cemento. Grazie a una telecamera installata su una sonda, appositamente concepita per esplorare all'interno delle cavità, i vigili del fuoco hanno individuato il micio bianco e nero, che era finito ormai a ben 4 metri di distanza dall'entrata del cunicolo. Hanno quindi praticato un foro a valle del condotto, hanno posizionato una rete e poi hanno attirato il gatto riuscendo così a tirarlo fuori incolume.